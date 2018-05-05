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Поворот на «желтый»: в Оренбурге в ДТП с «ВАЗ» и Hyundai пострадал человек
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Поворот на «желтый»: в Оренбурге в ДТП с «ВАЗ» и Hyundai пострадал человек 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
4 мая в Оренбурге в половине одиннадцатого ночи на пересечении улицы Степана Разина и проспекта Победы произошло ДТП.
Видео аварии появились в соцсети. По словам очевидцев, водитель «ВАЗа» на мигающий желтый сигнал светофора начал поворачивать налево, в этот момент в отечественный автомобиль врезался Hyundai. Удар был такой силы, что машины отлетели друг от друга в разные стороны. На месте происшествия работали полицейские.
По информации ГУ МЧС региона, в ДТП пострадал один человек. Спасатели деблокировали его из покореженного автомобиля.
Официального комментария от ГИБДД пока нет.
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