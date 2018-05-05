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Полиция задержала водителя после погони в Москве
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Водителя задержали после полицейской погони на востоке Москвы 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»
В восточной части Москвы полиция задержала водителя после погони, передает корреспондент "Газеты.Ru" с места событий.
Инцидент произошел в районе проспекта Буденного, Mercedes-Benz C-класса двигался на высокой скорости по улице Бориса Жигуленкова, за ним с мигалками и сиреной ехала машина полиции.
Остановить автомобиль удалось во дворах в жилом массиве, когда он уперся в тупик. На мужчину надели наручники, сам он заявил полицейским, что двое пассажиров угрожали ему ножом, но успели убежать. По его словам, двое недавних знакомых попросили отвезти их в стоматологию.
Сотрудники полиции не стали комментировать обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Казани полицейский погиб из-за погони за нарушителем.
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