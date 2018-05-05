На Химмаше мотоциклиста отбросило на Chery, когда он пытался проехать мимо троллейбуса

Сегодня в 17:40 в Екатеринбурге на Химмаше мотоциклист решил проехать между припаркованными автомобилями и троллейбусом, но задел Nissan X-trail и отлетел на другое авто.

Водитель мотоцикла YAMAHA YZF-R6 был в защитном костюме и шлеме, поэтому остался жив. Его с повреждениями доставили в ГКБ № 24.

— В крайнем правом ряду перед ним стояли припаркованные машины, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. — Решив проехать между машинами и троллейбусом, перестроился влево и ручкой газа задел стоящую автомашину Nissan X-trail.

После этого мотоциклиста отбросило на Chery M11, который ехал поворачивал направо со встречной полосы.

ГИБДД г. Екатеринбурга обращается ко всем мотолюбителям при движении на мототранспорте быть предельно внимательными, осторожными и использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать скоростной режим, при выполнении маневра не создавайте опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.