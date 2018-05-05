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В Пензе ищут водителя, который сбил и бросил на дороге 52-летнюю женщину
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В Пензе ищут водителя, который сбил и бросил на дороге 52-летнюю женщину 

PNZdrive 26 минут назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода. По данным отдела пропаганды регионального Управления ГИБДД, 27 апреля около 15:00 напротив дома №113 по улице Чаадаева в Пензе неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, произвел наезд на пешехода — женщину 1966 года рождения. С места дорожной аварии автомобилист скрылся. Пострадавшая получила телесные повреждения.
«Убедительная просьба свидетелей данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефону: 59-90-47, 59-91-26, или обратиться по адресу: город Пенза, улица Бакунина,181 (УГИБДД), кабинет №13», — обращаются к жителям областного центра автоинспекторы.
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