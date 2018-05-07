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В Томской области нетрезвый помощник прокурора совершил ДТП с пятью автомобилями
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В Томской области нетрезвый помощник прокурора совершил ДТП с пятью автомобилями 

pasmi.ru 1 час назад
В Томской области помощник прокурора города Стрежевого Валентин Дорофеев устроил ДТП с участием пяти автомобилей, сев за руль своей машины пьяным, об этом сообщает «Московский комсомолец».
Прокурорский вираж
Информация об этом инциденте была практически сразу же опубликована на ряде томских порталов и в социальных сетях и мессенджерах, там же были опубликованы фотографии с места ДТП.
Был ли на Дорофеева составлен административный протокол на самом деле — неизвестно, но вроде бы после аварии он написал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию, однако, как сообщает один их томских новостных порталов, Дорофеев был уволен из органов прокуратуры «задним числом». Правда ли это — пока понять трудно, никаких официальных комментариев по этому поводу в областной прокуратуре, как и в прокуратуре Стрежевого пока не дали.
Как пишет издание «Ново-Томск» со ссылкой на пользователей социальных сетей, на место прибыли сотрудники ГИБДД и оформили ДТП. От медицинского освидетельствования помощник прокурора отказался.
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