В результате ДТП в центре Москвы пострадали два сотрудника полиции

Об этом в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу. ДТП произошло утром 5 мая на Самотечной площади. Легковой автомобиль врезался в два служебных мотоцикла полиции. «В результате аварии два сотрудника полиции получили незначительные травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва» По факту ДТП проводится проверка. Ранее Newinform передавал, что в Кемеровской области проводят проверку из-за ДТП с двумя погибшими.