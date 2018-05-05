Ещё
В результате ДТП в центре Москвы пострадали два сотрудника полиции
Далее:
Читайте также:
Ещё

В результате ДТП в центре Москвы пострадали два сотрудника полиции 

RT на русском 8 минут назад
Об этом в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.
ДТП произошло утром 5 мая на Самотечной площади. Легковой автомобиль врезался в два служебных мотоцикла полиции.
«В результате аварии два сотрудника полиции получили незначительные травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее Newinform передавал, что в Кемеровской области проводят проверку из-за ДТП с двумя погибшими.
RT на русском: последние новости
Девять человек погибло в автобусной аварии в Бразилии Девять человек пострадали в ДТП в Бурятии Жертвами аварии под Черкесском стали два человека
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять3
DS 7 Crossback придет в Россию с двумя двигателями
Volkswagen может продать некоторые свои предприятия
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»414
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение