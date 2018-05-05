Семь человек госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей под Курском

МОСКВА, 5 мая. / ТАСС /. Автомобили Renault Audi столкнулись на автомобильной трассе Курск — Поныри у деревни Щетинка в Курской области. В результате травмы разной степени тяжести получили семь человек, все они госпитализированы. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МВД Лилия Каменева. "Водитель Renault , работающий в такси, ехал в направлении Курска. Он уходил от столкновения с автомобилем Mazda , выехавшим на встречную полосу через двойную сплошную, и столкнулся с автомобилем Audi, которая тоже ехала в сторону Курска". В результате семеро пострадавших: пять человек в Renault, там в тяжелом состоянии водитель и пассажир с переднего сидения, а также семья из трех человек в автомобиле Audi, там в тяжелом состоянии мужчина, их ребенок 2008 года рождения не пострадал", — сказала Каменева. Всех пострадавших госпитализировали, состояние трех из них оценивается как тяжелое. "Автомобиль Mazda, который выехал на встречную полосу движения, с места происшествия скрылся, его сейчас разыскивают. На месте работали патрули дорожно-постовой и патрульно-постовой служб, следственно-оперативная группа, движение не перекрывали", — сказала Каменева.