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Авария в Курской области: семеро пострадали
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Авария в Курской области: семеро пострадали 

Вести.Ru 31 минуту назад
Три машины столкнулись в Курской области. В результате аварии пострадали шестеро взрослых и ребенок.
У у населенного пункта Щетинка белая Mazda выехала через двойную сплошную на встречную полосу, уходя от нее, Renault Logan столкнулся с попутными Audi и «Газелью». Mazda с места аварии скрылась, в «Газели» никто не пострадал.
Водитель и пассажир Renault находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое. Ребенка отвезли в больницу для осмотра.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.
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