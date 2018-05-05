Авария в Курской области: семеро пострадали

Три машины столкнулись в Курской области. В результате аварии пострадали шестеро взрослых и ребенок.

У у населенного пункта Щетинка белая Mazda выехала через двойную сплошную на встречную полосу, уходя от нее, Renault Logan столкнулся с попутными Audi и «Газелью». Mazda с места аварии скрылась, в «Газели» никто не пострадал.