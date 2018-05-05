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В Курской области столкнулись три машины, среди пострадавших ребенок
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В Курской области столкнулись три машины, среди пострадавших ребенок 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 5 мая — РИА Новости. Авария с участием трех машин произошла в Курской области, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщила в субботу РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Лилия Каменева.
Информация об аварии в Курском районе у населенного пункта Щетинка поступила дежурному системы «112» от очевидцев происшествия в 19.00 мск 5 мая.
"По предварительным данным, Mazda белого цвета выехала через двойную сплошную на встречную полосу, и, уходя от нее, водитель Renault Logan столкнулся с попутными Audi и «Газелью», — сказала Каменева.
По ее словам, Mazda с места происшествия скрылась и сейчас разыскивается, в «Газели» никто не пострадал, а в других автомобилях травмы получили семь человек.
"Из них пятеро — в Renault, водитель и четыре пассажира. В Audi ехала семья, водителя зажало в машине, и его вынимали. Травмы получили он и ребенок 2008 года рождения. Мама его не пострадала", — отметила собеседница агентства.
По словам Каменевой, в тяжелом состоянии водитель Renault и сидевший рядом с ним пассажир, ребенка из Audi отвезли в больницу для осмотра.
На месте аварии пробки нет, полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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