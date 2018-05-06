Первая в Краснодаре «вафельная» разметка появилась на пересечении улиц Северной и Коммунаров

Краснодар. 6 мая — Новая Кубань. Первая «вафельная» разметка в Краснодаре появилась на пересечении улиц Северной и Коммунаров. Кроме этого, на перекрестке появились камеры видеонаблюдения, следящие за соблюдением нововведения в привычные правила дорожного движения. По словам помощника мэра Краснодара Владимира Вербицкого, нарушителей, которым «плевать на общественный транспорт, будут заваливать пачками штрафов».

— Работает все просто: выехал за стоп-линию, ищи протокол в почтовом ящике. Если мера себя оправдает (разве может быть иначе?), камер станет больше. В первую очередь там, где водители никак не выучат правила проезда перекрестков, — цитирует «Югополис» помощника мэра.

Согласно статье 12.13 в действующих ПДД, водитель транспортного средства в случае образовавшегося затора не имеет права пересекать проезжую часть и выезжать на перекресток, если это повлечет создание препятствий для движения ТС в поперечном направлении. Новая разметка «вафельница» визуализирует это статью, а водитель, заехавший и остановившийся на ней, получит штраф в размере тысячи рублей благодаря средства фотовидеофиксации на этом перекрестке.