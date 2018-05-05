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В центре Москвы сбили полицейских мотоциклистов
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В центре Москвы сбили полицейских мотоциклистов
Вести.Ru
5 часов назад
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Вести.Ru
На Самотечной площади в центре Москвы легковушка сбил двух полицейских на служебных мотоциклах. Они пострадали и были госпитализированы. Проводится проверка, передает
ТАСС
.
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