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В центре Москвы сбили полицейских мотоциклистов
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В центре Москвы сбили полицейских мотоциклистов 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
На Самотечной площади в центре Москвы легковушка сбил двух полицейских на служебных мотоциклах. Они пострадали и были госпитализированы. Проводится проверка, передает ТАСС.
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