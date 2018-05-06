Таксисты без документов: МВД завело дело против одного из крупнейших операторов такси в Москве

Один из крупнейших московских операторов такси выпускал на линию шоферов-нелегалов. Сотрудники службы безопасности АСАП ТК брали мзду с водителей, у которых не было необходимых для работы документов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники в столичной полиции. Один день работы без документов стоил водителю двух-трех тысяч рублей. Оперативники проверили банковские переводы и обнаружили, что такие суммы ежедневно поступали на счета сотрудников службы безопасности АСАП ТК. В отношении пятерых сотрудников компании возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 3 апреля следователи провели обыски в квартире одного из сотрудников Евгения Ермолаева , а также у четверых его коллег, фамилии которых не называются. Три фигуранта отсутствовали по месту прописки, они объявлены в федеральный розыск. По данным реестра зарегистрированных в Москве такси, парк АСАП ТК насчитывал 2800 автомобилей. Часть из них работает под собственными брендами Nexi и Grandee, другая сдается в аренду частникам, которые подключены к агрегаторам такси. Москвич Никита раньше ездил на работу на такси Nexi, впечатления от этих поездок не лучшие:

«У компании, где я работал, был контракт с АСАП, и как раз именно эти такси забирали нас утром на работу. Это было около трех-четырех утра. У меня к качеству тех таксистов, которые нас забирали, огромные вопросы остались. Так, например, в одно утро приехал человек, который заглох прямо у меня перед подъездом, затем он заглох несколько раз по дороге. Затем он мне по пути рассказал, что он вообще не таксист, а на спор с другом сказал, что он день отработает таксистом. Затем, когда мы подъезжали к Сокольникам, он взял и выехал на встречку. То, что люди засыпали за рулем и просто пропускали поворот, это было просто в ежедневном режиме».

Полиция начала проверку деятельности АСАП ТК после того, как в прошлом году водитель маршрутки совершил наезд на пешехода. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель, уроженец Казахстана, взял машину в аренду у АСАП ТК.

Его водительское удостоверение не соответствовало международным стандартам. Кроме того, у мужчины не было документов, необходимых для выхода на маршрут, рассказал источник РБК. По данным СПАРК, АСАП владеет офшорная компания «Авендэйл Ресорсиз Инк», которая зарегистрирована на Сейшельских островах.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что АСАП ТК больше не является крупнейшим в Москве оператором такси, потому что большая часть разрешений на таксомоторные перевозки у компании была аннулирована еще в прошлом году.