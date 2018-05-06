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Московский водитель сбил двух мотополицейских
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Московский водитель сбил двух мотополицейских 

Свободная пресса 1 час назад
В центре российской столицы двое полицейских на мотоциклах пострадали в ДТП. «На Самотечной площади произошло столкновение двух служебных мотоциклов и легкового автомобиля. В результате аварии ранены два сотрудника полиции», — приводит сообщение пресс-службы столичного управления ГИБДД ТАСС.
В настоящее время правоохранители находятся в больнице. По факту произошедшего идет проверка.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в подмосковном Ступино беременная женщина переходила через пешеходный переход, но ее сбил автомобиль. По словам свидетельницы происшествия, беременную женщину сбил пожилой водитель «ВАЗа». Женщину протащило на капоте. Пострадавшую отправили в больницу.
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