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Шесть человек погибли в результате отравления на северо-востоке Камбоджи
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Шесть человек погибли в результате отравления на северо-востоке Камбоджи 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пномпень, 6 мая /Синьхуа/ — В северо-восточной провинции Камбоджи Кратьэх в результате отравления погибли шесть человек, еще 52 госпитализированы. Об этом в субботу сообщила местная полиция.
Источник в полиции рассказал корр. Синьхуа, что 3 мая у людей начали проявляться симптомы отравления. По состоянию на 5 мая погибли шесть человек, 52 человека получают медицинскую помощь в больнице, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
"Наступил сезон дождей. Я подозреваю, что дожди смыли химикаты, которыми обрабатываются поля, в каналы поблизости, загрязнив тем самым источник водоснабжения", — отметил местный чиновник, добавив, что у отравившихся наблюдаются боли в груди и животе, головокружение и рвота.
В субботу местные власти заявили, что состояние некоторых отравившихся улучшилось, однако причина отравления по-прежнему неясна. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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