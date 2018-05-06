Шесть человек погибли в результате отравления на северо-востоке Камбоджи

Пномпень, 6 мая / Синьхуа / — В северо-восточной провинции Камбоджи Кратьэх в результате отравления погибли шесть человек, еще 52 госпитализированы. Об этом в субботу сообщила местная полиция.

Источник в полиции рассказал корр. Синьхуа, что 3 мая у людей начали проявляться симптомы отравления. По состоянию на 5 мая погибли шесть человек, 52 человека получают медицинскую помощь в больнице, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Наступил сезон дождей. Я подозреваю, что дожди смыли химикаты, которыми обрабатываются поля, в каналы поблизости, загрязнив тем самым источник водоснабжения", — отметил местный чиновник, добавив, что у отравившихся наблюдаются боли в груди и животе, головокружение и рвота.

В субботу местные власти заявили, что состояние некоторых отравившихся улучшилось, однако причина отравления по-прежнему неясна. —0—