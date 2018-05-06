Массовое ДТП произошло ночью у столба в Ленинском районе Новосибирска

Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», все началось с того, что хэтчбек Lada врезался в столб на улице Троллейной. В противоположном направлении в это время двигался внедорожник Suzuki . Он остановился перед Ладой, чтобы избежать столкновения. А вот с следовавший за ним Subaru Forester из-за грязи не успел затормозить вовремя, иномарку вынесло на встречную полосу, где она зацепил седан Daewoo Nexia

По предварительной информации, люди в аварии не пострадали, а вот машинам, судя по фото с места аварии, теперь потребуется ремонт.