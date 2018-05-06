Ещё
Массовое ДТП произошло ночью у столба в Ленинском районе Новосибирска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Массовое ДТП произошло ночью у столба в Ленинском районе Новосибирска 

АиФ-Новосибирск 7 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», все началось с того, что хэтчбек Lada врезался в столб на улице Троллейной. В противоположном направлении в это время двигался внедорожник Suzuki. Он остановился перед Ладой, чтобы избежать столкновения. А вот с следовавший за ним Subaru Forester из-за грязи не успел затормозить вовремя, иномарку вынесло на встречную полосу, где она зацепил седан Daewoo Nexia.
По предварительной информации, люди в аварии не пострадали, а вот машинам, судя по фото с места аварии, теперь потребуется ремонт.
АиФ-Новосибирск: последние новости
На Северном объезде ночью насмерть сбили пешехода Иномарка сбила женщину и устроила массовое ДТП в мегаполисе Труп парня обнаружили под машиной в Центральном районе Новосибирска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Водительские права начнут продлевать автоматически
Volkswagen может продать некоторые свои предприятия
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»416
Полиция задержала водителя после погони в Москве
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение