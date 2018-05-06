Обзор московских событий в СМИ за 6 мая

«Известия». Бурная жизнь на пониженной передаче Кто такие цифровые кочевники и почему за ними будущее. ссылка

Газета.Ru . Парад Победы: боевые роботы шагают по Москве Какие новинки будут показаны на Параде Победы 9 мая 2018 г. ссылка

Комсомольская правда ». Где смотреть трансляцию парада 9 мая и шествия «Бессмертного полка» Онлайн-трансляция будет вестись с десятков городских камер. ссылка

Московская правда ». На пешеходных переходах появились граффити Предупреждающие надписи, напоминающие правила дорожного движения, нанесли рядом с 14 пешеходными переходами столицы. ссылка

«Московская правда». Филармонию в «Зарядье» откроют в середине лета Уже в конце мая специалисты отправятся во Францию за органом, который установят в новой филармонии. ссылка

«Вечерняя Москва». Филармонию в «Зарядье» планируют открыть в середине лета Специально для филармонии в «Зарядье» городские власти отправятся за органом во Францию 25 мая 2018 г. ссылка

«Вечерняя Москва». Роспотребнадзор назвал причину жары в кинотеатре на юге Москвы Люди подали жалобу после посещения кинотеатра. ссылка

«RT». В результате ДТП в центре Москвы пострадали два сотрудника полиции В центре Москвы произошла авария, в результате которой пострадали два сотрудника полиции. ссылка