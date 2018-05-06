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Обзор московских событий в СМИ за 6 мая
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Обзор московских событий в СМИ за 6 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«Известия». Как в старые добрые Какой будет четвертая инаугурация Владимира Путина. ссылка
«Известия». Бурная жизнь на пониженной передаче Кто такие цифровые кочевники и почему за ними будущее. ссылка
Газета.Ru. Парад Победы: боевые роботы шагают по Москве Какие новинки будут показаны на Параде Победы 9 мая 2018 г. ссылка
«Комсомольская правда». Где смотреть трансляцию парада 9 мая и шествия «Бессмертного полка» Онлайн-трансляция будет вестись с десятков городских камер. ссылка
«Московская правда». На пешеходных переходах появились граффити Предупреждающие надписи, напоминающие правила дорожного движения, нанесли рядом с 14 пешеходными переходами столицы. ссылка
«Московская правда». Филармонию в «Зарядье» откроют в середине лета Уже в конце мая специалисты отправятся во Францию за органом, который установят в новой филармонии. ссылка
«Вечерняя Москва». Филармонию в «Зарядье» планируют открыть в середине лета Специально для филармонии в «Зарядье» городские власти отправятся за органом во Францию 25 мая 2018 г. ссылка
«Вечерняя Москва». Роспотребнадзор назвал причину жары в кинотеатре на юге Москвы Люди подали жалобу после посещения кинотеатра. ссылка
«RT». В результате ДТП в центре Москвы пострадали два сотрудника полиции В центре Москвы произошла авария, в результате которой пострадали два сотрудника полиции. ссылка
«Парламентская газета». Валютные операции по перемещению товаров будут подтверждать по международным правилам Документы, подтверждающие валютные операции по перемещению товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и необходимые для совершения таможенных операций, теперь будут предоставляться по-новому порядку. ссылка
Агентство «Москва»: последние новости
Два сотрудника полиции пострадали при столкновении легковушки со служебными мотоциклами в центре Москвы Автобусы №385, 866 и 804 будут следовать по измененному маршруту 5 мая из-за праздничных мероприятий СК начал проверку по факту смертельного травмирования мужчины в районе ж/д станции «Яуза»
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