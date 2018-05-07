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В Ульяновске садоводы подрались в «дачном» автобусе
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В Ульяновске садоводы подрались в «дачном» автобусе 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
5 мая ульяновские садоводы устроили потасовку из-за места в «дачном» автобусе, сообщает интернет-портал «Улград». В этот день утром в автобусе, следующем по 351 маршруту (до СНТ «Авиастроитель») еще до отправления автобуса одна из женщин встала, перегородив дорогу в салон автобуса, и не реагировала на требования пропустить людей дальше в автобус. Когда автобус отправился в путь, между этой женщиной и другими пассажирами возникла словесная перепалка, переросшая в рукоприкладство. В дело вмешался и кондуктор автобуса, пытаясь высадить возмутительницу спокойствия на первой же остановке. Но скандальная пассажирка устояла и доехала до своей остановки.
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