В Ульяновске садоводы подрались в «дачном» автобусе

5 мая ульяновские садоводы устроили потасовку из-за места в «дачном» автобусе, сообщает интернет-портал «Улград». В этот день утром в автобусе, следующем по 351 маршруту (до СНТ «Авиастроитель») еще до отправления автобуса одна из женщин встала, перегородив дорогу в салон автобуса, и не реагировала на требования пропустить людей дальше в автобус. Когда автобус отправился в путь, между этой женщиной и другими пассажирами возникла словесная перепалка, переросшая в рукоприкладство. В дело вмешался и кондуктор автобуса, пытаясь высадить возмутительницу спокойствия на первой же остановке. Но скандальная пассажирка устояла и доехала до своей остановки.