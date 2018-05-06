Автобус с «двумя тоннами человечины» позабавил челябинцев

Автобус с надписью «Везу две тонны человечины» позабавил челябинцев, фотографией один из жителей города поделился в соцсети.

На снимке видно, что надпись сделана на задней части маршрутного ПАЗа в слое пыли, покрывающей борт. В комментариях один из участников обсуждения в шутку предположил, что водителем маршрутки является Ганнибал Лектер . Другой комментатор подсчитал, что при среднем весе человека в 75 кг в автобусе должно быть около 27 пассажиров.

Напомним, ранее жители Челябинска обратили внимание на другую маршрутку, водитель которой решил необычным способом продублировать номер маршрута на задней части машины.