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Автобус с «двумя тоннами человечины» позабавил челябинцев
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Автобус с «двумя тоннами человечины» позабавил челябинцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Автобус с надписью «Везу две тонны человечины» позабавил челябинцев, фотографией один из жителей города поделился в соцсети.
На снимке видно, что надпись сделана на задней части маршрутного ПАЗа в слое пыли, покрывающей борт. В комментариях один из участников обсуждения в шутку предположил, что водителем маршрутки является Ганнибал Лектер. Другой комментатор подсчитал, что при среднем весе человека в 75 кг в автобусе должно быть около 27 пассажиров.
Напомним, ранее жители Челябинска обратили внимание на другую маршрутку, водитель которой решил необычным способом продублировать номер маршрута на задней части машины.
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