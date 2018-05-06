Троллейбус пытался объехать аварию и въехал в одну из стоящих машин

Двойное ДТП с интервалом в пять минут произошло на перекрёстке улиц Кошурникова и Красина утром 6 мая: сначала столкнулись «Форд» и « Ниссан », а потом троллейбус № 36 въехал в «форд», пытаясь объехать аварию.

По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла около 11:00.

«"Форд" двигался по улице Кошурникова со стороны Берёзовой рощи, «Ниссан» — по улице Красина со стороны Гоголя. Оба проезжали на зелёный свет, вину не признают. Троллейбус № 36 пытался объехать аварию и въехал в «Форд». Получилась двойная авария с интервалом пять минут», — сообщает «Альянс».

Сейчас участники ДТП ждут сотрудников ГАИ