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Троллейбус пытался объехать аварию и въехал в одну из стоящих машин
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Троллейбус пытался объехать аварию и въехал в одну из стоящих машин 

ngs.ru 54 минуты назад
Фото: ngs.ru
Двойное ДТП с интервалом в пять минут произошло на перекрёстке улиц Кошурникова и Красина утром 6 мая: сначала столкнулись «Форд» и «Ниссан», а потом троллейбус № 36 въехал в «форд», пытаясь объехать аварию.
По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла около 11:00.
«"Форд" двигался по улице Кошурникова со стороны Берёзовой рощи, «Ниссан» — по улице Красина со стороны Гоголя. Оба проезжали на зелёный свет, вину не признают. Троллейбус № 36 пытался объехать аварию и въехал в «Форд». Получилась двойная авария с интервалом пять минут», — сообщает «Альянс».
Сейчас участники ДТП ждут сотрудников ГАИ.
Вчера вечером Toyota Camry влетела в бордюр из-за неосторожного поведения водителя Hyundai Solaris.
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