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Девушка погибла при столкновении двух легковушек на востоке Москвы
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Девушка погибла при столкновении двух легковушек на востоке Москвы 

360tv.ru 23 минуты назад
Авария с участием автомобилей Hyundai и LADA Largus унесла жизнь девушки, переходившей Солдатскую улицу. ДТП произошло в ночь на 6 мая неподалеку от Госпитальной площади столицы, передает корреспондент «360».
Машины столкнулись на перекрестке. В кузове мобильного заправщика Largus находилось топливо, однако оно не разлилось при столкновении. По словам очевидцев, на место выезжали две бригады скорой помощи и два автомобиля пожарной службы.
От удара иномарка отлетела на тротуар, где протаранила бордюр и снесла знак. По всей видимости, эта же машина зацепила и девушку-пешехода, которая скончалась на месте.
По словам очевидцев, во время аварии травмы получила еще одна девушка.
Видел девушку, которая разговаривала по телефону и плакала. У нее все лицо было в царапинах
— очевидец.
Обстоятельства ДТП, в котором, по последним данным, пострадали три человека, сейчас выясняют дорожные полицейские.
Накануне в Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали девять человек. В итоге пятерых раненных отвезли в больницу неподалеку.
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