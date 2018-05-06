Девушка погибла при столкновении двух легковушек на востоке Москвы

Авария с участием автомобилей Hyundai LADA Largus унесла жизнь девушки, переходившей Солдатскую улицу. ДТП произошло в ночь на 6 мая неподалеку от Госпитальной площади столицы, передает корреспондент «360».

Машины столкнулись на перекрестке. В кузове мобильного заправщика Largus находилось топливо, однако оно не разлилось при столкновении. По словам очевидцев, на место выезжали две бригады скорой помощи и два автомобиля пожарной службы.

От удара иномарка отлетела на тротуар, где протаранила бордюр и снесла знак. По всей видимости, эта же машина зацепила и девушку-пешехода, которая скончалась на месте.

По словам очевидцев, во время аварии травмы получила еще одна девушка.

Видел девушку, которая разговаривала по телефону и плакала. У нее все лицо было в царапинах

— очевидец.

Обстоятельства ДТП, в котором, по последним данным, пострадали три человека, сейчас выясняют дорожные полицейские.

Накануне в Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали девять человек. В итоге пятерых раненных отвезли в больницу неподалеку.