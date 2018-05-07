Ещё
Иномарка сбила велосипедистку в Челябинске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иномарка сбила велосипедистку в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Девушка на велосипеде попала под колёса автомобиля поздним вечером в Челябинске, сообщают в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.
Аварию в районе дома № 8 на улице Чичерина зафиксировали около 22 часов 6 мая. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 20-летняя девушка на велосипеде двигалась в попутном направлении справа, когда автомобиль Toyota Corolla совершил на неё наезд. Пострадавшей рекомендовано амбулаторное лечение.
Отметим, что днём ранее под колёса ВАЗ 21124 попала 10-летняя велосипедистка, которая на улице Зальцмана пересекала проезжую часть, у ребёнка диагностировали ушиб головы. Установлено, что девочка была одета в одежду темных тонов без светоотражающих элементов и каталась без велошлема.
АиФ: последние новости
В Челябинске автомобиль едва не снёс электростолб В аварии на Академика Королёва разбились две машины Челябинская область стала худшей в России по ДТП из-за состояния дорог
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО5
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Водительские права начнут продлевать автоматически
Самые ожидаемые автомобили года
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение