Иномарка сбила велосипедистку в Челябинске

Девушка на велосипеде попала под колёса автомобиля поздним вечером в Челябинске, сообщают в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.

Аварию в районе дома № 8 на улице Чичерина зафиксировали около 22 часов 6 мая. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 20-летняя девушка на велосипеде двигалась в попутном направлении справа, когда автомобиль Toyota Corolla совершил на неё наезд. Пострадавшей рекомендовано амбулаторное лечение.