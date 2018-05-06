Ребенок пострадал в ДТП с мопедом и иномаркой в Сочи 

Авария с участием иномарки и мопеда произошла 5 мая на улице Транспортной в Сочи. В результате пострадал ребенок. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на ОГИБДД УВД по городу.
По предварительным данным,
34-летний
мужчина врезался на мопеде в автомобиль Opel, который ехал по одной полосе с первым участником аварии.
Восьмилетний пассажир мопеда получил травмы в результате столкновения. Ребенок ехал без мотоциклетного шлема. О состоянии водителя мопеда не уточняется. Подробности происшествия устанавливаются.
Женщина и четырехлетняя девочка пострадали в аварии с участием трамвая и трех автомобилей. Ребенок из одной машины получил ушиб мягких тканей головы,
28-летняя
пассажирка другой — травмы колена и плеча.