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Ребенок пострадал в ДТП с мопедом и иномаркой в Сочи
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Ребенок пострадал в ДТП с мопедом и иномаркой в Сочи 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Авария с участием иномарки и мопеда произошла 5 мая на улице Транспортной в Сочи. В результате пострадал ребенок. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на ОГИБДД УВД по городу.
По предварительным данным,
34-летний
мужчина врезался на мопеде в автомобиль Opel, который ехал по одной полосе с первым участником аварии.
Восьмилетний пассажир мопеда получил травмы в результате столкновения. Ребенок ехал без мотоциклетного шлема. О состоянии водителя мопеда не уточняется. Подробности происшествия устанавливаются.
Женщина и четырехлетняя девочка пострадали в аварии с участием трамвая и трех автомобилей. Ребенок из одной машины получил ушиб мягких тканей головы,
28-летняя
пассажирка другой — травмы колена и плеча.
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