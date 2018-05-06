В Тюмени велосипедист сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Это произошло во дворе дома №58. По словам очевидцев, пешеход от неожиданного столкновения с двухколесным транспортом упала на асфальт, получив легкие травмы. Информацию об этом подтвердили и в ГИБДД

— Велосипедист действительно покинул место ДТП. Обстоятельства сейчас устанавливаются. В настоящий момент мы ищем очевидцев этого происшествия, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.

Это уже не первый случай, когда велосипедисты становятся участниками дорожных аварий. Так, например, вчера водитель двухколесного транспорта был сбит 15-летний подросток. Женщина, которая наехала на него на своей иномарке, объявлена в розыск.