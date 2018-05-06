В Тюмени велосипедист сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП 

Это произошло во дворе дома №58. По словам очевидцев, пешеход от неожиданного столкновения с двухколесным транспортом упала на асфальт, получив легкие травмы. Информацию об этом подтвердили и в ГИБДД.
— Велосипедист действительно покинул место ДТП. Обстоятельства сейчас устанавливаются. В настоящий момент мы ищем очевидцев этого происшествия, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
Это уже не первый случай, когда велосипедисты становятся участниками дорожных аварий. Так, например, вчера водитель двухколесного транспорта был сбит 15-летний подросток. Женщина, которая наехала на него на своей иномарке, объявлена в розыск.