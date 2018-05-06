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Что делать, если горит лампочка на приборной панели
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Что делать, если горит лампочка на приборной панели 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На приборной панели каждого автомобиля есть лампочка, сигнализирующая об окончании топлива.
В зависимости от типа автомобиля, предупреждающий сигнал загорается в том случае, когда в баке остается мало горючего. Что делать в такой ситуации — продолжать путь или искать ближайшую заправку.
Действия при мигании лампочки зависят от многих факторов, в их число входит тип автомобиля, объем бензобака, погодные условия. Однако обычно принято, что сигнал водителю подается в том случае, когда в баке остается до 15% бензина от требуемого объема.
Необходимо помнить о том, что езда на мигающем сигнале чревата последствиями для автомобиля. Прежде всего, существует риск выхода из строя бензонасоса.
Кроме этого возможна преждевременная поломка катализатора, отвечающего за уровень выхлопов. Если автомобиль имеет гибридную установку, езда с включенной лампочкой чревата выходом из строя всей силовой системы.
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