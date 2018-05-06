В Безенчуке сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиентки

За помощью к правоохранителям обратилась 38-летняя женщина, заявившая, о пропаже транспортного средства, оставленного ею в автосервисе. Владелица автомобиля рассказала, что приехала в автосервис с целью ремонта машины, но так как помещение было занято, она оставила транспорт и ключи от него одному из работников и вернулась домой. На следующий день сотрудники сервиса сказали женщине, что автомобиль похищен. Потерпевшая сообщила полицейским приметы авто и стражи правопорядка предъявили ей на опознание похожее транспортное средство, в котором женщина узнала свой автомобиль.

Правоохранители сообщили женщине, что за несколько часов до ее обращения в полицию инспекторы ДПС МВД России по Безенчукскому району остановили водителя этой машины за нарушение ПДД. При проверке документов у стражей правопорядка появилось подозрение, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, помимо водительского удостоверения, злоумышленник не смог предъявить дорожным полицейским других документов.

Сотрудники полиции установили, что данное транспортное средство не принадлежит мучжине и он не имеет права управления им. А владельцем автомобиля является местная жительница.

Похищенный автомобиль правоохранители изъяли и поместили на специализированную стоянку, приступив к установлению данных законной владелицы. Водитель же был задержан, в отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.

В ходе опроса нарушитель пояснил, что работает слесарем в автосервисе. В конце рабочего дня его коллега, которому потерпевшая оставила ключи от автомобиля, переместил машину в помещение сервиса, после чего работники отправились домой. В вечернее время подозреваемый, находясь дома, в ходе распития спиртных напитков решил взять транспортное средство, чтобы доехать до своей знакомой. Вернувшись в автосервис, он обнаружил ключи в замке зажигания, сел за руль и поехал по ул. Центральной поселка, где и был задержан инспекторами ДПС.

По данным сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый ранее не судим. В настоящее время украденное имущество возвращено законному владельцу.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», возбуждено уголовное дело.