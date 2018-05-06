Автомобили буквально разорвало: под Ростовом в районе Щепкина произошла авария

Под Ростовом на трассе между новым аэропортом Платов и поселком Щепкин произошла авария. Столкнувшиеся автомобили буквально разорвало. Авария случилась накануне около девяти часов вечера. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы.

— ДТП случилось на втором километре автодороги «Северный обход», — уточнили в УГИБДД по Ростовской области. — 46-летний водитель на Mercedes, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, машина выехала на встречку и столкнулась со ŠKODA Rapid. За рулем второй иномарки ехал 36-летний мужчина. В аварии пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира. Одному из них 32, второму — 26 лет.

Автомобиль выехал на встречку

Проезжавшие мимо водители остановились и вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали.