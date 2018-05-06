Ещё
Автомобили буквально разорвало: под Ростовом в районе Щепкина произошла авария
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобили буквально разорвало: под Ростовом в районе Щепкина произошла авария 

161.ru 35 минут назад
Фото: 161.ru
Под Ростовом на трассе между новым аэропортом Платов и поселком Щепкин произошла авария. Столкнувшиеся автомобили буквально разорвало. Авария случилась накануне около девяти часов вечера. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы.
— ДТП случилось на втором километре автодороги «Северный обход», — уточнили в УГИБДД по Ростовской области. — 46-летний водитель на Mercedes, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, машина выехала на встречку и столкнулась со ŠKODA Rapid. За рулем второй иномарки ехал 36-летний мужчина. В аварии пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира. Одному из них 32, второму — 26 лет.
Автомобиль выехал на встречку
Проезжавшие мимо водители остановились и вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали.
161.ru: последние новости
Осторожно, пробки: на трассе «Дон» с автовоза слетел экскаватор Мужчине зажало ноги: на Суворовском в столкновении Opel и ВАЗа пострадал водитель В Ростове горе-дрифтер протаранил три автомобиля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
«Мост глупости» калечит машины7
Полиция задержала водителя после погони в Москве
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
Volkswagen может продать некоторые свои предприятия
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение