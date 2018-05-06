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Эх, прокачу! Пешехода провезли на капоте машины по центру Симферополя
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Эх, прокачу! Пешехода провезли на капоте машины по центру Симферополя 

РИА Новости Крым 52 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. В субботу в центре Симферополя произошел инцидент с участием пешехода и легкового автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На фото и видео, размещенных на автофорумах, видно, что мужчина лежит на капоте движущейся иномарки, вцепившись в него двумя руками. При этом водитель несколько раз пытался сбросить его, двигаясь на небольшой скорости по проспекту Кирова. При этом не видно, кто был за рулем — мужчина или женщина.
Что послужило причиной такого поведения пешехода — неясно. Очевидцы произошедшего недоумевают и строят версии. Одни предполагают, что это «семейные разборки», другие же думают, что, возможно, пешеход переходил дорогу в неположенном месте и водитель сделал ему замечание, а пешеход решил таким образом «ответить» водителю. Есть также вариант, что водитель заехал на пешеходный переход и мужчина решил ему за это «отомстить».
Публикация от ДТП Крым (@dtpcrimea)
5 Май 2018 в 12:45 PDT  Другие пользователи соцсетей считают, что на капоте «ехал» работник парковки, который не хотел отпускать машину без оплаты.
По информации очевидцев, в результате инцидента пешеход не пострадал, а водитель провез его по центральному проспекту до перекрестка с улицей Самокиша.
Пользователи автофорумов шутят в комментариях, что "Джеки Чан уже не тот", «решил быстро доехать на рынок» и «захотел проехать пару остановок бесплатно».
Публикация от ДТП Крым (@dtpcrimea)
5 Май 2018 в 6:49 PDT
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