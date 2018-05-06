Эх, прокачу! Пешехода провезли на капоте машины по центру Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. В субботу в центре Симферополя произошел инцидент с участием пешехода и легкового автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На фото и видео, размещенных на автофорумах, видно, что мужчина лежит на капоте движущейся иномарки, вцепившись в него двумя руками. При этом водитель несколько раз пытался сбросить его, двигаясь на небольшой скорости по проспекту Кирова. При этом не видно, кто был за рулем — мужчина или женщина.

Что послужило причиной такого поведения пешехода — неясно. Очевидцы произошедшего недоумевают и строят версии. Одни предполагают, что это «семейные разборки», другие же думают, что, возможно, пешеход переходил дорогу в неположенном месте и водитель сделал ему замечание, а пешеход решил таким образом «ответить» водителю. Есть также вариант, что водитель заехал на пешеходный переход и мужчина решил ему за это «отомстить».

Публикация от ДТП Крым (@dtpcrimea)

5 Май 2018 в 12:45 PDT Другие пользователи соцсетей считают, что на капоте «ехал» работник парковки, который не хотел отпускать машину без оплаты.

По информации очевидцев, в результате инцидента пешеход не пострадал, а водитель провез его по центральному проспекту до перекрестка с улицей Самокиша.

Пользователи автофорумов шутят в комментариях, что " Джеки Чан уже не тот", «решил быстро доехать на рынок» и «захотел проехать пару остановок бесплатно».

Публикация от ДТП Крым (@dtpcrimea)

5 Май 2018 в 6:49 PDT