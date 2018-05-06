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Двухлетний ребенок сел за руль авто и сбил мать в Волгоградской области
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Двухлетний ребенок сел за руль авто и сбил мать в Волгоградской области 

АиФ Волгоград 49 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Об этом сообщили в региональном УМВД.
По предварительным данным пресс-службы ведомства, 5 мая в 13:10 33-летняя женщина-водитель автомобиля Mitsubishi подъехала к дому и вышла из машины, оставив ключи в замке зажигания, а рычаг КПП — на первой передаче. Кроме того, она не включила стояночный тормоз.
«Находившийся рядом с домом 2,5-летний сын женщины воспользовался отсутствием контроля со стороны родителей и, проникнув в салон автомобиля со стороны водителя, повернул ключ в замке зажигания», — сказали в пресс-службе, добавив, что в итоге автомобиль поехал.
Женщина попыталась остановить машину, но иномарка наехала на нее.
В результате ДТП женщина с различными травмами госпитализирована в больницу. Ребенок не пострадал.
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