В Лондоне неизвестные облили прохожих кислотой

В Лондоне три человека пострадали в результате атаки с использованием кислоты. Как пишет ТАСС со ссылкой Daily Mail , инцидент произошел ночью 6 мая в районе Далстон. В больницу были доставлены три парня в возрасте 17, 22 и 27 лет. Насколько серьезно они пострадали, СМИ не сообщают.

Добавим, что в последнее время в Лондоне резко возросло количество нападений с применением кислоты. В 2016 году в столице Великобритании было зарегистрировано 455 правонарушений, связанных с использованием опасного для здоровья человека вещества.

Иногда людей атакуют прямо в центре мегаполиса, где немало туристов.