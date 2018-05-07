Ещё
В Лондоне неизвестные облили прохожих кислотой
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Лондоне неизвестные облили прохожих кислотой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Лондоне три человека пострадали в результате атаки с использованием кислоты. Как пишет ТАСС со ссылкой Daily Mail, инцидент произошел ночью 6 мая в районе Далстон. В больницу были доставлены три парня в возрасте 17, 22 и 27 лет. Насколько серьезно они пострадали, СМИ не сообщают.
Добавим, что в последнее время в Лондоне резко возросло количество нападений с применением кислоты. В 2016 году в столице Великобритании было зарегистрировано 455 правонарушений, связанных с использованием опасного для здоровья человека вещества.
Иногда людей атакуют прямо в центре мегаполиса, где немало туристов.
Российская Газета: последние новости
Француз погиб при подготовке к установлению рекорда на велосипеде Стрельба в Лондоне унесла жизнь одного человека 12 человек погибли при сходе оползня в Мьянме
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Водительские права начнут продлевать автоматически
Hongqi готовится к выпуску конкурента BMW 5 и Audi A6
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве110
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение