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В Лондоне неизвестные облили троих мужчин кислотой
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В Лондоне неизвестные облили троих мужчин кислотой 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 6 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона за субботу и воскресенье зафиксировала несколько криминальных происшествий, среди которых два случая стрельбы из огнестрельного оружия, а также нападение на троих человек с кислотой, следует из сводок Скотланд-Ярда.
В воскресенье два мальчика 12 и 15 лет с небольшим временным промежутком получили огнестрельные ранения на северо-западе британской столицы. Оба ребенка были госпитализированы. Полиция проводит расследование, выявляя возможную связь между указанными случаями.
В субботу в результате полученного огнестрельного ранения скончался 17-летний подросток. Инцидент произошел около 18 часов (20.00 мск) того же дня в районе Саутуарк. Полиция расследует обстоятельства случившегося.
В ночь на воскресенье три человека в британской столице пострадали в результате атаки с использованием кислоты. Инцидент произошел на востоке Лондона. Трое мужчин в возрасте 17, 22 и 27 лет были доставлены в больницу. Полиция проводит расследование.
По данным Управления национальной статистики Великобритании, число убийств за год с апреля 2017 года по март 2018 года в Лондоне увеличилось на 44% до 157 случаев.
С начала текущего года в британской столице были убиты более 60 человек, 36 из них — в результате ножевых ранений.
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