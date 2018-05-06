Опасный перекресток: на Каховской — Юных пионеров иномарка опрокинула грузовик

В воскресенье, 6 мая, в Самаре произошло ДТП. Ночью на пересечении улицы Каховской и проспекта Юных пионеров столкнулись грузовик и Hyundai Solaris. Очевидцы сняли последствия аварии на видео.

Hyundai завалил грузовик

— Скорее всего, водитель легковушки пытался проскочить перекресток перед большегрузом, но не успел, — рассказал автор видео. — Здесь опасный перекресток. Движение регулируют только знаки, светофоров нет.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники полиции. Грузовик удалось убрать с дороги около 10:00.