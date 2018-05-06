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Опасный перекресток: на Каховской — Юных пионеров иномарка опрокинула грузовик
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Опасный перекресток: на Каховской — Юных пионеров иномарка опрокинула грузовик 

63.ru 40 минут назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 6 мая, в Самаре произошло ДТП. Ночью на пересечении улицы Каховской и проспекта Юных пионеров столкнулись грузовик и Hyundai Solaris. Очевидцы сняли последствия аварии на видео.
Hyundai завалил грузовик
— Скорее всего, водитель легковушки пытался проскочить перекресток перед большегрузом, но не успел, — рассказал автор видео. — Здесь опасный перекресток. Движение регулируют только знаки, светофоров нет.
По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники полиции. Грузовик удалось убрать с дороги около 10:00.
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