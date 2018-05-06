Водитель авто сбил несовершеннолетнюю велосипедистку в Бугуруслане

В дорожно-транспортном происшествии на улице Выездной Бугуруслана пострадала несовершеннолетняя девочка.

По информации полиции, 20-летний местный житель управлял «ВАЗ-21102» в состоянии алкогольного опьянения. В результате чего он допустил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку, ехавшую по правому краю дороги во встречном направлении.

В настоящее время несовершеннолетняя находится в медучреждении с многочисленными травмами.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.