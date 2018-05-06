Пьяный водитель вылетел в кювет в Кондопожском районе Карелии 

33-летний мужчина получил травмы.
ДТП с пострадавшим произошло в Карелии в минувшую субботу, 5 мая, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
5 мая в 16:30 в Кондопожском районе, на 3 км автодороги «Подъезд к Тулгубе» 33-летний водитель автомобиля «Ниссан», управляя в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет. В результате аварии водитель был травмирован,
— говорится в сообщение автодорожного ведомства.
Отметим, что сотрудниками Госавтоинспекции 5 мая проводились профилактические мероприятия, направленные на отстранение от управления транспортом водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе рейдов от управления автомобилями было отстранено 11 водителей.
По материалам: ptzgovorit.ru