Пьяный водитель вылетел в кювет в Кондопожском районе Карелии

33-летний мужчина получил травмы.

ДТП с пострадавшим произошло в Карелии в минувшую субботу, 5 мая, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

5 мая в 16:30 в Кондопожском районе, на 3 км автодороги «Подъезд к Тулгубе» 33-летний водитель автомобиля « Ниссан », управляя в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет. В результате аварии водитель был травмирован,

— говорится в сообщение автодорожного ведомства.

Отметим, что сотрудниками Госавтоинспекции 5 мая проводились профилактические мероприятия, направленные на отстранение от управления транспортом водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе рейдов от управления автомобилями было отстранено 11 водителей.