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СК: в Московской области на крыше электрички обнаружено тело подростка
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СК: в Московской области на крыше электрички обнаружено тело подростка 

RT на русском 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
На крыше скоростного электропоезда, следовавшего из Москвы в Нахабино, обнаружено тело 16-летнего зацепера. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
«16-летний зацепер погиб на крыше электрички, следовавшей из Москвы в Нахабино. Рядом с подростком обнаружены специальное снаряжение и видеокамера», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее kp.ru сообщало, что на железнодорожной станции Трёхгорка в Одинцовском районе Московской области поезд сбил подростка, который шёл вдоль путей.
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