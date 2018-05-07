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Федеральную трассу от Петербурга до Норвегии перекроют днем 10 мая из-за разводки моста
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Федеральную трассу от Петербурга до Норвегии перекроют днем 10 мая из-за разводки моста 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Федеральную трассу Р-21 «Кола», которая идет от Санкт-Петербурга через Ленинградскую область, Карелию и Мурманскую область до границы с Норвегией, полностью перекроют для движения транспорта на 45 минут днем 10 мая из-за разводки Ладожского моста. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе управления Федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».
"Будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", — сообщили в пресс-службе.
В управлении отметили, что перекрытие движения начнется в 15:00 мск и завершиться в 15:45 мск. В пресс-службе рекомендуют водителям учитывать перекрытие дороги при планировании маршрутов.
Федеральная трасса «Кола» начинается в Санкт-Петербурге и проходит через Ленинградскую область, столицу Карелии Петрозаводск, Мурманск и заканчивается на границе с Королевством Норвегия. Ее длина — более 1,5 тыс. км.
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