Федеральную трассу от Петербурга до Норвегии перекроют днем 10 мая из-за разводки моста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. / ТАСС /. Федеральную трассу Р-21 «Кола», которая идет от Санкт-Петербурга через Ленинградскую область, Карелию и Мурманскую область до границы с Норвегией, полностью перекроют для движения транспорта на 45 минут днем 10 мая из-за разводки Ладожского моста. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе управления Федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

"Будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", — сообщили в пресс-службе.

В управлении отметили, что перекрытие движения начнется в 15:00 мск и завершиться в 15:45 мск. В пресс-службе рекомендуют водителям учитывать перекрытие дороги при планировании маршрутов.

Федеральная трасса «Кола» начинается в Санкт-Петербурге и проходит через Ленинградскую область, столицу Карелии Петрозаводск, Мурманск и заканчивается на границе с Королевством Норвегия. Ее длина — более 1,5 тыс. км.