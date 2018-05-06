Шесть трасс в Ленобласти частично перекроют из-за дорожных работ

Актуальную информацию об ограничениях движения в воскресенье, 6 мая, на федеральных трассах в Ленинградской области традиционно предоставляет пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, 6 мая дорожники выйдут сразу на шесть федеральных трасс, в связи с чем могут возникнуть временные затруднения движения.

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления правая сторона с 10:00 до 19:00, выправка дорожных знаков.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 12-96 ограничение скорости движения в оба направления правая сторона с 10:00 до 19:00, выправка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;

— км 75-85 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 15:00, заливка швов.

А-181 «Выборг — Светогорск»:

— км 30-31 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

— км 35-36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д;

— км 5-7 ограничение скорости движения в сторону Сортавала с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 27 — 28 ограничение скости движения в оба направления с 08:00 до 08:00, ликвидация деформаций покрытия;

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления правая сторона с 10:00 до 19:00, выправка дорожных знаков.