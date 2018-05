Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в пригороде Владивостока

Минувшей ночью в пригороде Владивостока произошло смертельное ДТП, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на инстаграм @ak_vdk.

Авария случилась на улице Таежной, недалеко от остановки общественного транспорта «Спутник».

Очевидцы утверждают, что водитель мопеда ехал навстречу потоку ветра и из-за этого не справился с управлением. В результате мопед столкнулся с Nissan Note, водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте ДТП.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

A post shared by Аварийный Комиссар (@ak_vdk) on May 5, 2018 at 6:13am PDT