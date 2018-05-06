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Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в пригороде Владивостока
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Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в пригороде Владивостока 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Минувшей ночью в пригороде Владивостока произошло смертельное ДТП, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на инстаграм @ak_vdk.
Авария случилась на улице Таежной, недалеко от остановки общественного транспорта «Спутник».
Очевидцы утверждают, что водитель мопеда ехал навстречу потоку ветра и из-за этого не справился с управлением. В результате мопед столкнулся с Nissan Note, водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте ДТП.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.
A post shared by Аварийный Комиссар (@ak_vdk) on May 5, 2018 at 6:13am PDT
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