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Ночью в Краснодаре после ДТП сразу две машины перевернулись на крышу
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Ночью в Краснодаре после ДТП сразу две машины перевернулись на крышу 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 мая — Новая Кубань. Сегодня ночью на пересечении улиц Октябрьской и Чапаева около городского УВД произошло ДТП с участием двух автомобилей — «Датсун» и «Лада Приора». Обстоятельства и причины аварии неизвестны, зато в социальных сетях смакуют фотографии машин после ДТП — обе оказались лежащими колесами кверху.
Как водители умудрились поставить оба автомобиля вверх колесами аккурат друг возле друга — непонятно, но горожане делятся своими догадками. Как метко отметили очевидцы этой аварии на видеозаписи, ночью в Краснодаре может произойти все, что угодно.
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