Ночью в Краснодаре после ДТП сразу две машины перевернулись на крышу

Краснодар. 6 мая — Новая Кубань. Сегодня ночью на пересечении улиц Октябрьской и Чапаева около городского УВД произошло ДТП с участием двух автомобилей — « Датсун » и « Лада Приора». Обстоятельства и причины аварии неизвестны, зато в социальных сетях смакуют фотографии машин после ДТП — обе оказались лежащими колесами кверху.

Как водители умудрились поставить оба автомобиля вверх колесами аккурат друг возле друга — непонятно, но горожане делятся своими догадками. Как метко отметили очевидцы этой аварии на видеозаписи, ночью в Краснодаре может произойти все, что угодно.