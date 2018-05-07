УАЗ стал самым популярным пикапом в России 

Отечественный внедорожник обогнал по продаваемости мировые автобренды.
Российский УАЗ «Пикап» является самым популярным автомобилем в своем сегменте по итогам продаж новых машин в первые три месяца текущего года. Об этом сообщает исследовательская компания «Автостат Инфо».
По данным исследователей, за первый квартал года россияне приобрели 1161 пикап Ульяновского автозавода — таким образом, его доля на рынке составила без малого 40 процентов.
На втором месте — и с большим отставанием — Mitsubishi, 657 проданных пикапов, далее идут Toyota (579 машин), российский «ВИС» (355 пикапов) и Volkswagen со 115 реализованными машинами.