УАЗ стал самым популярным пикапом в России

Отечественный внедорожник обогнал по продаваемости мировые автобренды.

Российский УАЗ «Пикап» является самым популярным автомобилем в своем сегменте по итогам продаж новых машин в первые три месяца текущего года. Об этом сообщает исследовательская компания «Автостат Инфо».

По данным исследователей, за первый квартал года россияне приобрели 1161 пикап Ульяновского автозавода — таким образом, его доля на рынке составила без малого 40 процентов.