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УАЗ стал самым популярным пикапом в России
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УАЗ стал самым популярным пикапом в России 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Отечественный внедорожник обогнал по продаваемости мировые автобренды.
Российский УАЗ «Пикап» является самым популярным автомобилем в своем сегменте по итогам продаж новых машин в первые три месяца текущего года. Об этом сообщает исследовательская компания «Автостат Инфо».
По данным исследователей, за первый квартал года россияне приобрели 1161 пикап Ульяновского автозавода — таким образом, его доля на рынке составила без малого 40 процентов.
На втором месте — и с большим отставанием — Mitsubishi, 657 проданных пикапов, далее идут Toyota (579 машин), российский «ВИС» (355 пикапов) и Volkswagen со 115 реализованными машинами.
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