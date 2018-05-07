В Волгограде водитель на Kia Sportage сбил 7-летнюю девочку и скрылся

В Советском районе Волгограда водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 5 мая около четырех часов дня на территории жилого комплекса «Комарово».

— Неустановленный водитель, двигаясь по дворовой территории дома № 62 по улице Я. Купалы, совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая находилась на улице без взрослых, — пояснили в областной полиции. — Девочка упала на асфальт, а водитель не остановился и скрылся.