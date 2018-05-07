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В Волгограде водитель на Kia Sportage сбил 7-летнюю девочку и скрылся
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В Волгограде водитель на Kia Sportage сбил 7-летнюю девочку и скрылся 

ria34.ru 42 минуты назад
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В Советском районе Волгограда водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 5 мая около четырех часов дня на территории жилого комплекса «Комарово».
— Неустановленный водитель, двигаясь по дворовой территории дома № 62 по улице Я. Купалы, совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая находилась на улице без взрослых, — пояснили в областной полиции. — Девочка упала на асфальт, а водитель не остановился и скрылся.
Пострадавшую с ушибами доставили в больницу. Водитель удалось задержать инспекторам ДПС в тот же день. Виновником аварии оказался 35-летний водитель автомобиля «Киа Спортаж». Мужчина привлечен к административной ответственности.
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