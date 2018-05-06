Байкер умер после столкновения с машиной в Приморье

Водитель мопеда погиб в аварии на федеральной трассе пригорода Владивостока в ночь с 5 на 6 мая. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Водитель автомобиля Nissan Note вечером 5 мая выехал из Владивостока. Мопед неожиданно появился на встречной полосе трассы и врезался в иномарку.

Водитель мопеда упал на дорогу после сильного столкновения. Транспортное средство пострадавшего буквально «смяло» от удара. Мопедист получил серьезные травмы. Реаниматологи прибыли на место аварии. Врачи пытались привести в чувства пострадавшего. Но водитель скончался на месте.

Женщина из Nissan Note с повреждениями доставлена в больницу. Передняя часть кузова автомобиля серьезно повреждена.