Иномарка протаранила трактор в Вологде 

Легковая машина врезалась в спецтехнику. Авария произошла около 23 часов 5 мая на улице Лечебной областной столицы.
На этом участке дорожные работы проводил трактор. 37-летний водитель «Опеля» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в спецтехнику. Пострадал сам виновник ДТП. Приехавшие на место аварии медики диагностировали у него ушибы и направили на домашнее лечение.
А вот 43-летний пешеход, который попал под машину на дороге Сокол-Харовск, оказался на больничной койке. Как рассказали в областном ГИБДД, авария произошла днем 5 мая. Мужчина решил перейти проезжую часть в неположенном месте и угодил под машину. Остановиться перед пешеходом-нарушителем не успел 47-летний водитель ВАЗ-2112. С закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ног пешехода доставили в больницу.