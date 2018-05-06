Иномарка протаранила трактор в Вологде

Легковая машина врезалась в спецтехнику. Авария произошла около 23 часов 5 мая на улице Лечебной областной столицы.

На этом участке дорожные работы проводил трактор. 37-летний водитель « Опеля » не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в спецтехнику. Пострадал сам виновник ДТП. Приехавшие на место аварии медики диагностировали у него ушибы и направили на домашнее лечение.