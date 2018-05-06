На Новочеркасском проспекте иномарка вылетела на остановку и сбила ребенка

В Красногвардейском районе автомобиль сбил 13-летнего мальчика на остановке общественного транспорта, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». Авария произошла около 11.00 6 мая у дома №49 по Новочеркасскому проспекту.

По словам очевидцев, BMW Skoda не поделили проезжую часть. В результате столкновения двух иномарок Skoda отбросило прямо в остановку, где находились люди. Серьезные травмы получил ребенок.

Мальчика доставили в больницу. Врачи диагностировали у него открытый перелом ноги и другие повреждения. В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии.