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На Новочеркасском проспекте иномарка вылетела на остановку и сбила ребенка
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На Новочеркасском проспекте иномарка вылетела на остановку и сбила ребенка 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Красногвардейском районе автомобиль сбил 13-летнего мальчика на остановке общественного транспорта, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». Авария произошла около 11.00 6 мая у дома №49 по Новочеркасскому проспекту.
По словам очевидцев, BMW и Skoda не поделили проезжую часть. В результате столкновения двух иномарок Skoda отбросило прямо в остановку, где находились люди. Серьезные травмы получил ребенок.
Мальчика доставили в больницу. Врачи диагностировали у него открытый перелом ноги и другие повреждения. В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ДТП выясняются.
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