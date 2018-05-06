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Массовое ДТП на заснеженной майской трассе в Кемеровской области попало на видео
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Массовое ДТП на заснеженной майской трассе в Кемеровской области попало на видео 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры аварии, произошедшей, по утверждению автора ролика, вечером в минувшую субботу, 5 мая, на трассе неподалеку от Мариинска в Кемеровской области.
Автомобиль, из которого велась съемка, двигался по заснеженной дороге мимо вереницы грузовиков, стоявших на встречной полосе с включенной «аварийкой».
В тот момент, когда водитель авто с регистратором миновал их, навстречу ему вылетела легковушка, врезавшаяся в другое транспортное средства, ехавшее впереди. Через несколько секунд со «встречки» показалась еще одна машина, миновавшая автора записи, но врезавшаяся в автомобили, попавшие в ДТП несколькими секундами ранее.
О пострадавших в результате аварии пока не сообщается.
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