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Водитель автобуса в Красном Селе зажал бабушку дверьми и тронулся с места
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Водитель автобуса в Красном Селе зажал бабушку дверьми и тронулся с места 

Ivyborg.ru 57 минут назад
В Красном Селе на Красногородской улице вечером 5 мая бабушка не успела полностью выйти из последней двери 145А автобуса. Несмотря на это двери захлопнулись, и невнимательный водитель автобуса-гармошки медленно тронулся с остановки.
Видео инцидента было опубликовано в сообществе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».
Бабушка что есть силы стала стучать сумкой по дверям и медленно бежать за автобусом, пока скорость автобуса не стала больше скорости её бега и она не упала.
Пассажиры автобуса начали кричать водителю, чтобы тот остановился. Через некоторое время встречный автомобиль развернулся и заблокировал автобусу дорогу, после чего тот прекратил движение.
В результате инцидента водитель после некоторых диалогов с пассажирами подошёл к пострадавшей бабушке, извинился и дал ей немного денег.
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