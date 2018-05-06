Водитель автобуса в Красном Селе зажал бабушку дверьми и тронулся с места

В Красном Селе на Красногородской улице вечером 5 мая бабушка не успела полностью выйти из последней двери 145А автобуса. Несмотря на это двери захлопнулись, и невнимательный водитель автобуса-гармошки медленно тронулся с остановки.

Видео инцидента было опубликовано в сообществе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

Бабушка что есть силы стала стучать сумкой по дверям и медленно бежать за автобусом, пока скорость автобуса не стала больше скорости её бега и она не упала.

Пассажиры автобуса начали кричать водителю, чтобы тот остановился. Через некоторое время встречный автомобиль развернулся и заблокировал автобусу дорогу, после чего тот прекратил движение.

В результате инцидента водитель после некоторых диалогов с пассажирами подошёл к пострадавшей бабушке, извинился и дал ей немного денег.