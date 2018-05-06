Машина снесла столб и легла на крышу. Пьяная компания девушек на чужом авто устроила ДТП под Нижним Новгородом

Машина снесла столб и легла на крышу. Пьяная компания девушек на чужом авто устроила ДТП под Нижним Новгородом

Пьяная компания молодёжи на чужом авто устроила ДТП под Дзержинском.

4 мая в поселке Горбатовка под Дзержинском легковая машина на полной скорости сбила столб и перевернулась. Об этом сообщил очевидец в группе «Типичный Дзержинск» в социальной сети. В салоне автомобиля находилась компания пьяной молодежи — 4 девушки.

Марка машины очевидец не уточнил. Девушка, которая вела автомобиль, выбралась из транспортного средства и сбежала. Известно, что машина ей не принадлежала.

Обстоятельства происшествия уточняются.