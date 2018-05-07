Водитель фургона умер за рулем на выезде с заправки в Волгограде 

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 7 мая, утром водитель фургона Mercedes-Benz Sprinter умер прямо за рулем, выезжая с автозаправки.
По данным региональной полиции, несчастный случай произошел сегодня на улице Ангарской.
— Водитель фургона Mercedes-Benz Sprinter заехал на автозаправочную станцию, расположенную по адресу улица Ангарская, 131б. После заправки 40-летний мужчина сел за руль, отъехал и скончался, — рассказали V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, причиной смерти водителя стал сердечный приступ.