Массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло в Назаровском районе

Столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадали три человека произошло накануне, 5 мая, около 10 часов утра на трассе Ачинк-Ужур-Троицкое.

ВАЗ-21099 ехал из Назарово в Ужур и столкнулся с попутным Nissan X-Trail, который приготовился поворачивать на дорогу к селу Антропово. Иномарку отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Газелью.

Травмы получили три человека: 70-летний водитель и 42-летняя пассажирка ВАЗа , а также 49-летний водитель Nissan. Их госпитализировали. Угрозы жизни людей нет.

ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока ясно, что автомобили не были готовы к движению по трассе в сложных погодных условиях. Так, на Nissan стояла летняя «резина», а отечественный автомобиль и вовсе был экипирован разными шинами — на передних колесах был летние, а на задних — зимние, но не шипованные.

Дорожные полицейские предупреждают водителей о том, что в ближайшее время ожидается неустойчивая погода — заморозки, мокрый снег и дождь, на дорогах — гололедица. Находясь за рулем автомобиля, нужно быть предельно внимательным, и неукоснительно соблюдать правила ДД. На летней «резине» за город лучше пока не выезжать.