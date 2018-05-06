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Массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло в Назаровском районе
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Массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло в Назаровском районе 

АиФ Красноярск 25 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадали три человека произошло накануне, 5 мая, около 10 часов утра на трассе Ачинк-Ужур-Троицкое.
ВАЗ-21099 ехал из Назарово в Ужур и столкнулся с попутным Nissan X-Trail, который приготовился поворачивать на дорогу к селу Антропово. Иномарку отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Газелью.
Травмы получили три человека: 70-летний водитель и 42-летняя пассажирка ВАЗа, а также 49-летний водитель Nissan. Их госпитализировали. Угрозы жизни людей нет.
В ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока ясно, что автомобили не были готовы к движению по трассе в сложных погодных условиях. Так, на Nissan стояла летняя «резина», а отечественный автомобиль и вовсе был экипирован разными шинами — на передних колесах был летние, а на задних — зимние, но не шипованные.
Дорожные полицейские предупреждают водителей о том, что в ближайшее время ожидается неустойчивая погода — заморозки, мокрый снег и дождь, на дорогах — гололедица. Находясь за рулем автомобиля, нужно быть предельно внимательным, и неукоснительно соблюдать правила ДД. На летней «резине» за город лучше пока не выезжать.
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