В Волгограде задержали лихача, переехавшего 7-летнюю девочку 

Волгоградские полицейские нашли лихача, сбившего 7-летнюю девочку и уехавшего с места аварии.
— Накануне в 16:00 молодой автомобилист ехал по дворовой дороге на улице Янки Купалы в Советском районе, — уточнили в пресс-службе полиции. — Мужчина сбил 7-летнюю девочку, которая гуляла без взрослых. Ребенка с ушибами отвезли в больницу.
Вечером сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который решил не задерживаться на месте аварии. Оказалось, что за рулем иномарки KIA Sportage ехал 35-летний волгоградец.
— Мужчина привлечен к административной ответственности, — добавили в пресс-службе полиции.