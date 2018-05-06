В Волгограде задержали лихача, переехавшего 7-летнюю девочку

Волгоградские полицейские нашли лихача, сбившего 7-летнюю девочку и уехавшего с места аварии.

— Накануне в 16:00 молодой автомобилист ехал по дворовой дороге на улице Янки Купалы в Советском районе, — уточнили в пресс-службе полиции. — Мужчина сбил 7-летнюю девочку, которая гуляла без взрослых. Ребенка с ушибами отвезли в больницу.

— Мужчина привлечен к административной ответственности, — добавили в пресс-службе полиции.