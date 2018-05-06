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В Волгограде задержали лихача, переехавшего 7-летнюю девочку
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В Волгограде задержали лихача, переехавшего 7-летнюю девочку 

v1.ru 30 минут назад
Фото: v1.ru
Волгоградские полицейские нашли лихача, сбившего 7-летнюю девочку и уехавшего с места аварии.
— Накануне в 16:00 молодой автомобилист ехал по дворовой дороге на улице Янки Купалы в Советском районе, — уточнили в пресс-службе полиции. — Мужчина сбил 7-летнюю девочку, которая гуляла без взрослых. Ребенка с ушибами отвезли в больницу.
Вечером сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который решил не задерживаться на месте аварии. Оказалось, что за рулем иномарки KIA Sportage ехал 35-летний волгоградец.
— Мужчина привлечен к административной ответственности, — добавили в пресс-службе полиции.
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