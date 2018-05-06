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В Советском районе Волгограда пассажиру маршрутки разбили бровь
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В Советском районе Волгограда пассажиру маршрутки разбили бровь 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Советском районе Волгограда водитель маршрутки со скандалом вытолкал мужчину, которому не хватило денег за проезд. По словам очевидцев, пассажиру разбили бровь и раскровили лоб.
— Автомобилист за рулем маршрутки № 70а начал громко ругаться на мужчину лет 40, который не досчитался нескольких рублей за проезд, — рассказывает волгоградка Анна Цап. — На остановке СХИ он вышел из кабины и вытолкал пассажира взашей. Мужчина ударился об дверь и разбил себе бровь.
По словам неравнодушной волгоградки, сейчас она вместе с пострадавшим мужчиной ждет скорую помощь и полицию.
— Мужчина вышел на улицу и заплакал, — рассказывает Анна Цап. — Мы помогли ему стереть кровь с лица и вызвали скорую помощь. Никто из пассажиров маршрутки не решился вступать в конфликт с водителем. Мы же записали номер машины и передадим его полицейским.
V1.ru выясняет подробности неприятного инцидента в Советском районе Волгограда.
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